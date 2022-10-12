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Песков опроверг сообщения о новой волне мобилизации

12:13
  • среда
  • 12 октября 2022

Губернаторам следует уточнять, что они имеют в виду

В России нет никакой второй волны частичной мобилизации.

Об этом в среду, 12 октября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается высказываний губернаторов по этой теме, то надо у каждого узнавать, что он имеет в виду.

"Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду", - сказал представитель Кремля.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион получил "новое мобилизационное задание" и к его исполнению уже приступил, напоминает "РИА Новости".

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