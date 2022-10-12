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"Ранима, но несгибаема": Пугачева поделилась впечатлениями от встречи с Земфирой

12:07
  • среда
  • 12 октября 2022

Две певицы встретились в Тель-Авиве

Алла Пугачева прокомментировала встречу с певицей Земфирой после ее концерта в Тель-Авиве. В своих соцсетях Примадонна опубликовала снимок, который ранее уже выложила сама рок-звезда.

"Земфира! Личность! Талант! Она как ребенок талантлива, но несгибаема. Браво!!!" - написала Пугачева (авторский стиль сохранен, - прим. редакции).

Накануне Земфира выступила с концертом в Тель-Авиве. Среди гостей были замечены Ксения Собчак и Алла Пугачева. С последней певица встретилась после выступления, о чем сообщила в своих соцсетях.

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