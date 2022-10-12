Песков объяснил сообщения о разговоре Путина с Маском об Украине

Президент общался с бизнесменом полтора года назад

Сообщения о том, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обсуждал свой план мирного урегулирования ситуации на Украине с российским лидером Владимиром Путиным, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 12 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Путин общался с Маском по телефону, однако это было полтора года назад. Темы, которые были затронуты в разговоре, Песков не стал называть.

Что касается слухов о консультациях Маска с Путиным перед обнародованием своего плана по Украине, Песков опроверг их, сообщает РИА Новости.

Илон Маск ранее представил собственное видение путей разрешения конфликта на Украине, предложив план урегулирования ситуации. В СМИ появились сообщения о том, что американский бизнесмен перед публикацией своего "мирного плана" по Украине говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

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