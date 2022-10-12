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Песков рассказал о модернизации мобилизационной системы

12:54
  • среда
  • 12 октября 2022

Это не связано с частичной мобилизацией, отметили в Кремле

У любого государства должна быть эффективная мобилизационная система на случай соответствующих обстоятельств. Об этом в среду, 12 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков опроверг сообщения о новой волне мобилизации

Официальный представитель Кремля заявил, что необходимость модернизации системы в России не связана с продолжением мобилизации, "это связано с тем, что система должна быть приведена в порядок", сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в стране сегодня нет единого подхода к формированию баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации, это ключевая проблема. Существующая в России мобилизационная система требует модернизации, отметил Краснов.

Президент России Владимир Путин признавал, что в вопросе частичной мобилизации, объявленной в стране 21 сентября, "бестолковщины" достаточно.

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Частичная мобилизация
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