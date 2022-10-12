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Собянин принял решение об индексации с 1 января социальных выплат на 10%

12:57
  • среда
  • 12 октября 2022

Минимальная пенсия увеличится до 23313 рублей

Социальные выплаты в Москве будут проиндексированы на 10% с 1 января 2023 года. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

"На оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме (доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие) в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 591,5 млрд руб. Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10%", - сообщили в столичной мэрии.

Таким образом, минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21193 рублей до 23313 рублей в месяц.

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