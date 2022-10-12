Генсек НАТО обвинил Лукашенко в вовлечении Белоруссии в конфликт на Украине

Минск должен прекратить поддерживать "военные усилия" России, считает Столтенберг

Белоруссия была использована в качестве плацдарма для запуска российских ракет по Украине. Такое заявление в среду, 12 октября, сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Доказательств своего заявления Столтенберг не привел, использовав формулировку "мы видели".

По мнению генсека НАТО, президент Белоруссии Александр Лукашенко должен прекратить поддерживать "военные усилия" России. Столтенберг также выразил ожидания того, что "режим Лукашенко перестанет быть соучастником" конфликта.

При этом Столтенберг вновь выразил готовность НАТО продолжать поддерживать Украину "так долго, как будет нужно", сообщает ТАСС.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия принимает участие в специальной военной операции на Украине. По словам политика, "мы этого не прячем", однако "мы никуда не посылаем своих военных", поскольку "мы не нарушаем свои обязательства".

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