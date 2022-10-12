ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генсек НАТО обвинил Лукашенко в вовлечении Белоруссии в конфликт на Украине

13:18
  • среда
  • 12 октября 2022

Минск должен прекратить поддерживать "военные усилия" России, считает Столтенберг

Белоруссия была использована в качестве плацдарма для запуска российских ракет по Украине. Такое заявление в среду, 12 октября, сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

КГБ Белоруссии анонсировал перелом в российской спецоперации
Лукашенко рассказал о возможном ударе по Белоруссии с Украины

Доказательств своего заявления Столтенберг не привел, использовав формулировку "мы видели".

По мнению генсека НАТО, президент Белоруссии Александр Лукашенко должен прекратить поддерживать "военные усилия" России. Столтенберг также выразил ожидания того, что "режим Лукашенко перестанет быть соучастником" конфликта.

При этом Столтенберг вновь выразил готовность НАТО продолжать поддерживать Украину "так долго, как будет нужно", сообщает ТАСС.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия принимает участие в специальной военной операции на Украине. По словам политика, "мы этого не прячем", однако "мы никуда не посылаем своих военных", поскольку "мы не нарушаем свои обязательства".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.