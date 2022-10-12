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Минкульт посоветовал регионам "сменить тональность" массовых мероприятий

13:38
  • среда
  • 12 октября 2022

Ведомство озабочено тем, "насколько тактично" проводить увеселительные мероприятия

Министерство культуры России обсуждает с регионами изменение тональности проводимых массовых мероприятий с увеселительных, на просветительские. Об этом в среду, 12 октября, рассказала руководитель ведомства Ольга Любимова.

По словам министра, массовые мероприятия, конечно, нужны, однако "вопрос того, насколько тактично и насколько это действительно будет в тональности и в настроении людей, которые будут покупать билеты".

При этом об отмене праздников речь не идет, подчеркнула Любимова, однако предлагается "немножко другой подход". В частности, предстоящий Новый год — теплый и семейный праздник, детей без Деда Мороза никто не оставит, заверила глава Минкульта. Однако "все, что связано с увеселительными мероприятиями, мы скорее меняем на просветительские, на заботу о нашем старшем поколении, на семейное времяпрепровождение".

Министр подтвердила, что уже "где-то приходилось вовремя останавливать и предотвращать дорогие и ненужные сейчас шоу, связанные с салютами, и проговаривать с людьми", что сейчас нужно "немножко другое", сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. В частности, будет отменен концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце в Северной столице.

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