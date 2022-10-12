Жильцы дома на Ленинском возмутились из-за появления на первом этаже хостела

Делом заинтересовались в Следственном комитете

Жители одного из домов на Ленинском проспекте обеспокоены стройкой, которая развернулась у них на первом этаже. Жильцы уверены, что уже скоро там откроется мини-отель. Запрет на размещение хостелов в жилых домах действует уже три года, однако некоторые работают до сих пор.

Эта высотка на Загородном шоссе давно стала вторым домом для многих приезжих. Весь первый этаж занимает хостел. Или - как его называют сами постояльцы - общежитие для рабочих. Раньше здесь жили таксисты из ближнего зарубежья, сейчас - строители-вахтовики. Дешевое жилье им предоставляют работодатели. Некоторые "гостят" здесь годами. Местные жители от таких соседей давно устали. Под окнами - шумные разговоры, нередко и потасовки. Чего только здесь уже не было.

"Были несколько раз такие громкие случаи: кто-то кого-то ножом пырнул, и полиция приезжала разбираться. И просто какие-то там драки были", - рассказывают жильцы.

Постояльцы хостела и сами жалуются на тяжелые условия быта. Но это - только полбеды. Неприятный запах. Забитая раковина. Да и система противопожарной безопасности явно не отвечает никаким требованиям.

Запрет на размещение хостелов в жилых домах действует уже 3 года. Однако люди продолжают здесь жить. А на Ленинском 62/1 - пока только собираются. На первом этаже раньше размещалась научная лаборатория Горного института. Потом некто выкупил эти помещения, а подъезд превратился в проходной двор.

Была одна дверь, а стало две. Вторую прорубили около месяца назад. И, по словам жильцов этого дома, абсолютно незаконно. Кто здесь будет жить - то ли новые собственники, то ли постояльцы мини-отеля - пока непонятно. Жители дома обращались в надзорные органы с просьбой запретить стихийное строительство. Но пока работы за железной дверью продолжаются. Новоиспеченные соседи - это не только новые люди в доме, а еще и дополнительная, многократно возросшая нагрузка на коммуникации.

"То есть - как они эти трубы проложили? Никто это не смотрел. И вообще - на каком основании они без нашего разрешения врезаются в наши коммуникации?! И мы не знаем даже - как они сделали вентиляцию, у нас дом не рассчитан на то, что у нас будет столько потребителей. Там раньше был санузел с одной вентиляционной штукой. Опять же - здесь газ. Как они будут разводиться?", - вопрошает Сергей Сорокин, житель дома.

Такой вопрос возник и у правоохранительных органов.

"Сообщалось , что в жилых домах, расположенных на территории Южного и Юго - Западного округов незаконно функционируют хостелы. Следователи исследуют изложенные в сюжетах факты. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения", - заявила Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

Местные жители надеются, что решения будут приняты в их пользу. Таких хостелов на первых этажах многоэтажек в столице еще много. И зачастую люди просто вынуждены терпеть не всегда приятное соседство.

Елена Сахно, Арсений Кобяков, "ТВ Центр"

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