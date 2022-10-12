В Москве на 3D-принтере начали печатать эндопротезы для животных

Операции по замене сустава собакам считаются одними из самых сложных в ветеринарии

Не собака, а золото! Ретривер Николь - очень спокойная, терпеливая - ждет уже второй операции. Сначала из-за порванной связки оперировали колено. Но при движении она по-прежнему испытывала боль.

"Она уже после операции, после первой - она восемь недель на обезболивающих, и без него вообще не может, то есть как только отменяется обезболивающее, она начинает хромать сильно, видно, что ей больно, она встает как бы с трудом", - рассказывает Дарья Левкина.

Сначала думали, что это такое долгое восстановление. Однако в ветклинике после обследования врачи объяснили - причина вовсе не в колене, а в тазобедренном суставе. Дисплазия, недоразвитие сустава - очень частая патология, особенно у крупных пород собак. И дальше - либо всю жизнь на обезболивающих, либо - эндопротезирование. Операции по замене сустава собакам считаются одними из самых сложных в ветеринарии, сейчас их делают только в двух клиниках - в Москве и Санкт-Петербурге. Приезжают туда со всей страны, очереди большие, ведь собак с дисплазией - тысячи.

Раньше хирурги работали со швейцарскими и американскими эндопротезами. Но последние полгода успешно применяют отечественные.

"Имплантаты, которые разработали компания "Конмет" совместно с ветеринарами, на сегодняшний момент являются намного более простыми, удобными в установке, они дешевле, нежели иностранные аналоги. Эти имплантаты мы изготавливаем из сертифицированных по международным стандартам материалов, это точно такие же материалы, которые используют в крупных имплантатах для людей", - говорит Надежда Морозова, руководитель производства компании "Конмет".

Инструменты, которые используют во время операции тоже, кстати, российские. Выпускает их предприятие "Корпорации развития Зеленограда". Ортопедические римеры печатают на трехмерном принтере.

"Аддитивные технологии, 3D-ечать стала востребована с учетом сложившейся экономической ситуации для промышленных предприятий, у которых в короткие сроки появилась потребность в замене поставщиков. 3D-печать позволяет произвести какой-то отдельный вид детали на самом принтере и далее его уже запустить в серийное производство", - отмечает Александр Уланов, начальник управления промышленной политики Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

И теперь уже зарубежные специалисты готовы учиться у российских. В месяц в этой московской клинике делают десять-двенадцать операций по эндопротезированию.

"Эта ножка на протезе. С помощью специальных винтиков мы ее зафиксируем в бедренном канале, видите, структура такая пористая - специально для того, чтобы эта ножка вросла в кость, по сути за полтора два месяца она должна врасти в кость и стать частью организма", - говорит Илья Вилковыский, руководитель сети ветеринарных центров.

Лабрадор Степан уже на следующий день после такой операции по эндопротезированию смог гулять.

"Прошло меньше суток, вчера мы собачку оперировали. Сегодня она уже наступает на лапу. С ней утром гуляли. У нее это второй эндопротез, первый эндопротез ставили полтора месяца назад, правую конечность, а сегодня - на левую", - добавляет Вилковыский.

Золотистый ретривер по имени Николь, обещают врачи, уже к вечеру после операции тоже сможет гулять, а спустя два месяца и вовсе забудет, что боль когда-то мешала ей двигаться.

Юлия Богоманшина, Михаил Жучков, Александр Шерстюк, "ТВ Центр"

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