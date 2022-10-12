На фестивале "Видеть музыку" представят лучшие мюзиклы со всей России

В "Геликон-опере" свою постановку показал петербургский "Театр Мюзик-Холл"

Лучшие мюзиклы со всей России - сейчас в Москве! Спектакли привезли в столицу на фестиваль "Видеть музыку".

Накануне в "Геликон-опере" свою постановку представил петербургский "Театр Мюзик-Холл". Зрителям показали новый - и весьма эксцентричный - спектакль "Винил". По законам жанра, было много красивой музыки, эффектных танцев, но главное - драматургия, которая сразу захватила внимание публики.

Фестиваль будет идти еще месяц - на сценах всех музыкальных театров столицы.

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