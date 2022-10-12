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На фестивале "Видеть музыку" представят лучшие мюзиклы со всей России

15:02
  • среда
  • 12 октября 2022

В "Геликон-опере" свою постановку показал петербургский "Театр Мюзик-Холл"

Лучшие мюзиклы со всей России - сейчас в Москве! Спектакли привезли в столицу на фестиваль "Видеть музыку".

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Накануне в "Геликон-опере" свою постановку представил петербургский "Театр Мюзик-Холл". Зрителям показали новый - и весьма эксцентричный - спектакль "Винил". По законам жанра, было много красивой музыки, эффектных танцев, но главное - драматургия, которая сразу захватила внимание публики.

Фестиваль будет идти еще месяц - на сценах всех музыкальных театров столицы.

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Фестиваль "Видеть музыку"
Фестиваль "Видеть музыку"
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