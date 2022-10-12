В театре Пушкина покажут запрещенную пьесу Булгакова

Буффонада, пародии на штампы и неожиданные повороты сюжета

Сегодня вечером в Пушкинском театре, пожалуй, самая ожидаемая премьера сезона. Зрители увидят "Багровый остров" - запрещенную некогда пьесу Михаила Булгакова. Буффонада, пародии на штампы, неожиданные повороты сюжета - прекрасный материал для большой постановки.

Савва Лукич - чиновник, от которого зависит, будет ли спектакль идти в театре и, соответственно, выделят ли под него бюджет. Эту пьесу Михаил Булгаков написал по своему одноименному фельетону "Багровый остров". Тема болезненная для самого автора - взаимоотношения художника и цензуры.

Герой Булгакова - директор театра Геннадий Панфилович - раздает роли артистам буквально за несколько часов до генеральной репетиции. Что из этого получится - не понимает никто. Да это и неважно. Выбора нет. Поэтому в театре паника.

Неудивительно, что пьеса "Багровый остров" пролежала в Главреперткоме полтора года. Надежда, что ее разрешат поставить на сцене Камерного театра, таяла. Но тут, как часто бывало с Булгаковым, случилось мистическое происшествие. Пьесу все-таки разрешили, но цензуру не прошла другая - "Бег". Правда, отыграли всего 60 спектаклей. А через полгода запретили и "Багровый остров". В своем знаменитом письме к правительству СССР от 28 марта 1930 года Булгаков в том числе защищает и эту свою работу.

"Булгаков будет обозначать самое важное, что это не пасквиль на революцию. Революция явление, скажем, грандиозное. А это произведение, которое направлено на вопрос о Главреперткоме. То есть вопрос о цензуре и о том, насколько художник может быть свободен в своей стране", - объясняет Иван Назаров, заведующий отделом научно-исследовательской деятельности музея Булгакова.

"Булгаков высмеивает все. То есть там сатира не только идеологическая. Там сатира на театральные штампы, на литературные штампы. И высмеивает сумасшествие, которое творится в мире и по сей день, какое-то безумие. Мир, сошедший с ума", - говорит Федор Левин, режиссер спектакля "Багровый остров".

Для Левина это первая режиссерская работа. Художественный руководитель театра Пушкина Евгений Писарев признается - доверить новичку такую пьесу было дерзкой затеей. Но кому, как не творческим наследникам экспериментатора Александра Таирова, представить новую постановку пьесы, актуальность которой проверена временем.

Екатерина Гоголева, Сергей Ким, "ТВ Центр"

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