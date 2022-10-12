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В Московском зоопарке поселился венценосный голубь

15:07
  • среда
  • 12 октября 2022

Обитают такие только в лесах Новой Гвинеи

В Московском зоопарке появился венценосный голубь. Его изъяли у контрабандистов, передает "ТВ Центр".

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Держать такую экзотику дома сейчас модно. Причина - эффектный хохолок из пушистых перьев, который украшает птичью голову. Это самый крупный вид голубей из всех существующих - длина тела может достигать 75 сантиметров.

Обитают они только в лесах Новой Гвинеи. В Московском зоопарке постарались воссоздать для обитателей тропиков привычную обстановку. Соседи по вольеру - редкие попугаи и фазаны. Конфликтов с ними у новосела пока нет, он ведет себя вполне дружелюбно.

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Редкий венценосный голубь в вольере Московского зоопарка
Редкий венценосный голубь в вольере Московского зоопарка
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