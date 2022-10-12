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Новак рассказал о сроках восстановления "Северных потоков"

13:38
  • среда
  • 12 октября 2022

Россия готова к расследованию

Точной информации о сроках восстановления газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2"никто не даст.

Об этом в среду, 12 октября, заявил вице-премьер Александр Новак. Расследование поможет найти причины ЧП.

"Точной информации никто не даст, нужно провести обследование, понять причины", - сообщил он "РИА Новости".

Новак добавил, что Россия готова к совместному расследованию. Москва передала ходатайства об участии трем странам: Швеции, Германии, Дании.

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