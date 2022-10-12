Новак рассказал о сроках восстановления "Северных потоков"

Россия готова к расследованию
Точной информации о сроках восстановления газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2"никто не даст.
Об этом в среду, 12 октября, заявил вице-премьер Александр Новак. Расследование поможет найти причины ЧП.
"Точной информации никто не даст, нужно провести обследование, понять причины", - сообщил он "РИА Новости".
Новак добавил, что Россия готова к совместному расследованию. Москва передала ходатайства об участии трем странам: Швеции, Германии, Дании.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"