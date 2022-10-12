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В Иране до конца 2022 года заработают карты "Мир"

14:00
  • среда
  • 12 октября 2022

Об этом рассказали в иранском правительстве

В течение ближайших двух-трех месяцев Россия и Иран готовятся обеспечить взаимное подключение систем "Шетаб" и "Мир". Об этом в среду, 12 октября, рассказал иранский министр экономики и финансов Эсхан Хандзи.
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Ханзи сообщил, что между иранской стороной и Центральным банком России были проведены переговоры на эту тему.

После подключения карт "Мир" в Иране туристы смогут расплачиваться с их помощью в магазинах, а также использовать их для покупки услуг местных туроператоров, сообщает портал "Турдом".

В августе заместитель иранского министра иностранных дел по экономическим вопросам Мехди Сафари подтверждал, что Иран располагает технической возможностью в кратчайшие сроки присоединиться к платежной системе "Мир". Главное условие — соответствующее соглашение двух сторон на переговорах, отмечал Сафари.

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