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Россия примет участие в международных учениях в Индийском океане

14:19
  • среда
  • 12 октября 2022

Об этом рассказали власти Ирана

На севере Индийского океана будут проведены военно-морские учения, в которых будут задействованы российские военные. Об этом в среду, 12 октября, рассказал главнокомандующий ВМС Ирана адмирал Шахрам Ирани.
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Иранский главком отметил, что международные учения организовываются "в целях создания стабильной безопасности и повышения боеспособности".

Участие в маневрах примут Россия, Китай, Иран и ряд других государств, которые Ирани не назвал, сообщает агентство YJC.

Ранее США обвиняли Иран в оказании России помощи в проведении спецоперации на Украине — в частности, поставками беспилотных летательных аппаратов. Иранские власти называли такие сообщения недостоверными и подчеркивали, что Тегеран "не одобряет подобные заявления".

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