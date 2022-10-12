Россия примет участие в международных учениях в Индийском океане

Об этом рассказали власти Ирана

На севере Индийского океана будут проведены военно-морские учения, в которых будут задействованы российские военные. Об этом в среду, 12 октября, рассказал главнокомандующий ВМС Ирана адмирал Шахрам Ирани.

Иранский главком отметил, что международные учения организовываются "в целях создания стабильной безопасности и повышения боеспособности".

Участие в маневрах примут Россия, Китай, Иран и ряд других государств, которые Ирани не назвал, сообщает агентство YJC.

Ранее США обвиняли Иран в оказании России помощи в проведении спецоперации на Украине — в частности, поставками беспилотных летательных аппаратов. Иранские власти называли такие сообщения недостоверными и подчеркивали, что Тегеран "не одобряет подобные заявления".

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