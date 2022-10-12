Путин об организаторах диверсии на СП: "Хайли лакли, все понятно"

Главную выгоду получили США

Нет сомнений, что взрывы на "Северных потоках" являются актом международного терроризма.

С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели. США теперь могут поставлять ресурсы по высоким ценам.

"Хайли лайкли, все понятно", - заявил Путин.

По словам российского лидера, атака на "Северные потоки" стала опаснейшим прецедентом. Под угрозой теперь любой объект транспортной или коммунальной инфраструктуры в мире.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что никто не может назвать точных сроков восстановления "Северных потоков". Россия готова к совместному расследованию. Москва передала ходатайства об участии трем странам: Швеции, Германии, Дании.

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