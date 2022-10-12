Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу осенью и зимой

ЕС нужно просто "открыть кран"

Поставки газа в Европу зависят только от нее самой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Если Европа хочет получать газ из России, ей достаточно "просто открыть кран". Поставки газа пойдут по уцелевшей ветка "Северного потока"

"Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешние осень-зиму. Мяч на их стороне", - заявил президент.

Однако Путин отметил, что состояние уцелевшей ветки оценить невозможно, так как российских экспертов не допускают к месту диверсии.

Ранее Путин назвал взрывы на "Северных потоках" актом международного терроризма.

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