Путин поручил продлить программу социальной газификации

ТЭК должен работать на повышение качества жизни граждан

Ключевая задача топливно-энергетического комплекса России заключается в повышении конкурентоспособности национальной экономики и улучшении качества жизни граждан. Об этом в среду, 12 октября, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства с учетом этого поручил федеральному правительству продлить действие программы социальной газификации по бесплатному подключению газоснабжения граждан.

Кабмину также поручено контролировать оказание финансовой поддержки гражданам на газификацию в регионах, а нуждающимся — предоставить за счет региональных бюджетов субсидии на приобретение специального оборудования, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поручил предусмотреть дополнительные меры поддержки льготных категорий населения во время социальной газификации, которая подразумевает бесплатное проведение газа к домовладениям. Эти меры адресованы инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и членам их семей, а также многодетным и малоимущим семьям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"