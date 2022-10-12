ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил продлить программу социальной газификации

14:42
  • среда
  • 12 октября 2022

ТЭК должен работать на повышение качества жизни граждан

Ключевая задача топливно-энергетического комплекса России заключается в повышении конкурентоспособности национальной экономики и улучшении качества жизни граждан. Об этом в среду, 12 октября, рассказал президент России Владимир Путин.
Путин поручил газифицировать Камчатку за счет проекта "Сахалин-2"

Глава государства с учетом этого поручил федеральному правительству продлить действие программы социальной газификации по бесплатному подключению газоснабжения граждан.

Кабмину также поручено контролировать оказание финансовой поддержки гражданам на газификацию в регионах, а нуждающимся — предоставить за счет региональных бюджетов субсидии на приобретение специального оборудования, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поручил предусмотреть дополнительные меры поддержки льготных категорий населения во время социальной газификации, которая подразумевает бесплатное проведение газа к домовладениям. Эти меры адресованы инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и членам их семей, а также многодетным и малоимущим семьям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Газификация
Газификация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.