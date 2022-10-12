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Швейцария расширила антироссийские санкции

14:58
  • среда
  • 12 октября 2022

Поводом стало присоединение к России новых регионов

Швейцария ввела новые санкции против России в связи с присоединением к ней ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом в среду, 12 октября, объявило правительство Швейцарской конфедерации.

Федеральный советник и глава Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Ги Пармелен одобрил включение в санкционный список Швейцарии около 30 физических и юридических лиц.

Этим людям запрещается въезд в Швейцарию, а их активы, находящиеся в швейцарской юрисдикции, подлежат блокировке.

Рестрикции, которые ранее власти Швейцарии ввели в отношении территорий ЛНР и ДНР, будут распространены и на территории Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении правительства Швейцарии.

После начала Россией специальной операции по защите республик Донбасса Швейцария вошла в число государств, которые ввели антироссийские санкции. При этом власти Швейцарии отказались считать, что это нарушает нейтральный статус государства, закрепленный законодательно, заявив, что нейтралитет был и остается важнейшим инструментом швейцарской внешней политики.

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