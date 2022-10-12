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ЗАЭС переведут на российское топливо

14:48
  • среда
  • 12 октября 2022

Несколько блоков работали на американском топливе

Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) переведут на российское топливо.

Об этом "Интерфаксу" рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев. До текущего времени несколько блоков станции работали на американском топливе Westinghouse.

"Это технологический вопрос сугубо, не политический <…> Мы делаем самое лучшее топливо для реактора ВВЭР", - подчеркнул Лихачев.

Ранее президент России Владимир Путин правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС" ради безопасности объекта.

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