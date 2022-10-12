Собчак упрекнули в безграмотности из-за слова "Телявив"

Телеведущая сходила на концерт Земфиры

Подписчики Ксении Собчак упрекнули ее в безграмотности за ошибки в посте, посвященном концерту Земфиры в Тель-Авиве. В одной из социальных сетей журналистка назвала второй по численности населения город Израиля "Телявивом".

"Вчера был совершенно прекрасный концерт Земфиры в Телявиве. Я была на десятках ее концертах, но здесь, в чужой стране, и в происходящем контексте, это было как-то совсем по-другому. Все время хотелось плакать и обниматься", - написала Собчак.

И если восторг от выступления Земфиры подписчики в целом разделили, то ошибку в написании города простить ей не смогли.

"Телявиве. И это пишет человек, который позиционирует себя как образованный журналист" (здесь и далее авторский стиль сохранен, - прим. редакции). "Тель-Авив, а не Телявив. Вы как журналист должны знать, как правильно пишется название города". "Научись хоть писать правильно!" "Тель-Авив! Ксения, проявите хоть немного уважения и исправьте ошибку".

Певица Земфира накануне дала концерт в Тель-Авиве. Среди гостей была замечена не только Ксения Собчак, но и Алла Пугачева. После концерта Примадонна и певица сделали совместное фото и обменялись комплиментами в соцсетях.

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