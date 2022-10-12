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Россия отвергла возможность использования "Северных потоков" для "чужого" газа

15:20
  • среда
  • 12 октября 2022

Поставки по ним может осуществлять только Россия

Других поставщиков газа, помимо России, по трубопроводам системы "Северный поток" быть не может. Такое заявление в среду, 12 октября, сделал вице-премьер России Александр Новак.
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Политик назвал очевидным тот факт, что поставлять газ по "Северным потокам" может только Россия — российский "Газпром".

То же самое относится, по словам Новака, и к газопроводам "Турецкий поток" и "Ямал-Европа", сообщает РИА Новости.

При этом ранее Александр Новак отметил, что точной информации о сроках восстановления газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2"никто не назовет — "нужно провести обследование, понять причины". Россия готова к совместному расследованию и передала ходатайства об участии трем странам: Швеции, Германии, Дании.

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