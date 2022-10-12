Россия отвергла возможность использования "Северных потоков" для "чужого" газа

Поставки по ним может осуществлять только Россия

Других поставщиков газа, помимо России, по трубопроводам системы "Северный поток" быть не может. Такое заявление в среду, 12 октября, сделал вице-премьер России Александр Новак.

Политик назвал очевидным тот факт, что поставлять газ по "Северным потокам" может только Россия — российский "Газпром".

То же самое относится, по словам Новака, и к газопроводам "Турецкий поток" и "Ямал-Европа", сообщает РИА Новости.

При этом ранее Александр Новак отметил, что точной информации о сроках восстановления газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2"никто не назовет — "нужно провести обследование, понять причины". Россия готова к совместному расследованию и передала ходатайства об участии трем странам: Швеции, Германии, Дании.

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