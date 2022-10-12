Союзные войска отразили атаки ВСУ под Харьковом и в ЛНР

Пресечены попытки наступления на Краснолиманском направлении

Российские войска успешно отразили попытки наступления ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Потери боевиков превысили 100 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Противник предпринимал безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Все атаки российскими войсками успешно отражены", - заявил генерал на брифинге.

Конашенков уточнил, что общие потери ВСУ и наемников за сутки только на этом направлении составили более 100 военнослужащих. Также уничтожены четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера "Кирпи". Пресечены и попытки противника форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении. Уничтожено около 60 боевиков и бронетехника.

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