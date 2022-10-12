ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Союзные войска отразили атаки ВСУ под Харьковом и в ЛНР

15:22
  • среда
  • 12 октября 2022

Пресечены попытки наступления на Краснолиманском направлении

Российские войска успешно отразили попытки наступления ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Потери боевиков превысили 100 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны подтвердило новые удары по объектам управления и энергетики Украины
Минобороны показало новые кадры вылетов "Ночных охотников"

"Противник предпринимал безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Все атаки российскими войсками успешно отражены", - заявил генерал на брифинге.

Конашенков уточнил, что общие потери ВСУ и наемников за сутки только на этом направлении составили более 100 военнослужащих. Также уничтожены четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера "Кирпи". Пресечены и попытки противника форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении. Уничтожено около 60 боевиков и бронетехника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.