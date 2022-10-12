Диверсия или случайность: что известно об аварии на нефтепроводе "Дружба"

Техногенные аварии последних дней ставят под сомнение версию о "случайности"

Причиной аварии на нефтепроводе "Дружба" стала диверсия. Такое мнение высказала вице-премьер Сербии Зорана Михайлович. При этом польская сторона, на чей территории и случилось ЧП, заверила Германию, куда идет труба с топливом, что произошедшее было случайностью.

Случайность или диверсия и новый виток инфраструктурной войны? "Дружба" дала течь. На северной нитке российско-европейского нефтепровода - разгерметизация. И как следствие - серьезная утечка. На участке, который ведет из Польши в Германию. Давление упало по всей ветке. Польские власти пытаются транслировать во внешний мир версию о том, что повреждение случайно и сводят общение с журналистами к минимуму.

По второй, южной ветке нефтепровода поставки продолжаются. То есть Чехия, Словакия, Венгрия и Хорватия нашу нефть получают по плану. А вот Германии, которая уже осталась без российского газа и имеет сотни закрытых производств, похоже, скоро придется поставить на паузу и свои НПЗ. Но власти ФРГ пока что особого шума не поднимают. Примерно та же вялая реакция немцев была и на диверсию на важных, в первую очередь, для них "Северных потоках".

"Согласно первоначальной информации от польских властей, предполагается, что повреждение было случайным, а не диверсией. Однако точное выяснение фактов продолжается. В настоящее время надёжность поставок в Германии гарантирована. Сейчас два нефтеперерабатывающих завода - в Шведте и Лойне продолжают получать сырую нефть по трубопроводу "Дружба - 1" через Польшу. Эти поставки не прерывались", - пишут СМИ.

Ключевое здесь - Польша, на чьей территории произошло ЧП, или "ищите, кому выгодно". Какую цену в сложившихся обстоятельствах республика запросит за доставку Германии нашей нефти, всего лишь вопрос времени.

Глобальный бенефициар коллапса европейской экономики - США. Варшава - рупор американской политики в ЕС. Поляки пошли на откровенное обострение отношений с немцами: то репарации за Вторую мировую потребуют, то осудят, что ФРГ выделяет слишком много денег на поддержку на плаву своих предприятий и граждан, а другие не могут себе этого позволить. Гиена Европы рвется в ее лидеры, а Германия все еще слишком сильный соперник и помеха. И тут, видимо, все средства хороши. В Сербии вслух говорят то, о чем немцы догадываются, но молчат - диверсия.

"Идет мировая энергетическая война. Все еще не мировая война, как ее себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война. То, что произошло с нефтепроводом "Дружба", по которому проходит только российская нефть, выглядит продолжением серии ЧП на газопроводе "Северный поток". Это серьезная вещь для всех", - говорит министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

Буквально накануне Белград объявил о намерении совместно с Будапештом построить ответвление от "Дружбы", чтобы в свете грядущих европейских санкций бесперебойно, минуя Хорватию, получать недорогую российскую нефть. Евробюрократы намерены назло своим же гражданам ограничить поставки нашего "черного золота", да еще и ввести потолок цен. И подобные диверсии, что на нефте-, что на газопроводах - как контрольный выстрел в голову. Чтобы наверняка. Чтобы в ЕС даже не думали отказаться от рестрикций и вернуться к надежному поставщику энергоресурсов. Сербы теперь призывают обеспечить безопасность хотя бы "Турецкого потока", чтобы не остаться еще и без газа.

Но Брюсселю сейчас не до страданий отдельных народов Старого Света. Там крупнейшая встреча министров обороны стран НАТО с момента проведения референдумов на юго-востоке Украины и объявления Россией частичной мобилизации. Альянс заявляет, что это явная эскалация войны. Не обстрелы украинскими боевиками мирных городов Донбасса, не террористические атаки на ядерные и крупные инфраструктурные российские объекты, а укладывающиеся в нормы международного права законные процедуры. Нужно еще больше накачать Киев тяжелыми вооружениями -главный месседж всего этого отнюдь не благородного собрания.

"Я приветствую то, что союзники по НАТО предоставляют Украине системы ПВО. Я рад недавнему заявлению Германии. Происходят нападения на украинские города, уничтожение жизненно важной инфраструктуры. Атаки на энергетические объекты становятся все более серьезными, а зима приближается. Поэтому Украине нужно еще больше ПВО. Мы непоколебимо поддерживаем Украину и будем делать это столько, сколько потребуется", - заявил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО явно лукавит со своим беспокойством об инфраструктуре Украины. Переживает явно не об оставшихся без света ее граждан. После выведения из строя ряда ключевых ТЭЦ Киев перестал экспортировать электроэнергию. А ведь география поставок была обширная - от Молдовы до стран Балтии. И Йенс Столтенберг беспокоится о том, что блэкаут грозит европейским городам. Генсеку поддакивает министр обороны Германии - как же важно накачивать Украину вооружениями. Не беда, что у самого бундесвера боеприпасов хватит на два дня в случае вооруженного конфликта. Все лучшее - заигравшемуся в войну Зеленскому.

Впервые во встрече министров обороны стран НАТО участвует Финляндия. Хотя еще не является членом альянса. Венгрия и Турция до сих пор официально не дали добро на присоединение двух новых государств. Но, судя по всему, игра по правилам уже никого на западе не интересует.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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