Собянин заявил о сохранении социальной направленности бюджета Москвы в 2023 году

Столица смогла грамотно адаптироваться к изменившимся условиям

Столичное правительство одобрило бюджет Москвы на следующий год и плановый период 24-го и 25-го годов. Главный финансовый документ города сохранит социальную направленность. Так, почти половина средств пойдёт на развитие образования и здравоохранения, культуру и спорт, а также выплаты пособий. В документе заложен и больший объём средств на возведение новых комфортных домов по программе реновации. Продолжил город поддерживать промышленность и бизнес, которые столкнулись с санкционным давлением.

Начиная с марта экономика Москвы сталкивается с внешним санкционным давлением. Но даже в условиях постоянного стресса смогла грамотно адаптироваться к изменившимся условиям. А к концу второго квартала даже вернуться на траекторию экономического роста. И это позитивно сказалось на доходах городского бюджета - по сравнению с 2021-м, к примеру, прибыль составит более 10%. На грядущий год бюджет верстался уже с прогнозом существенного рывка - ещё на 5,7%. На ближайшую трёхлетку и вовсе предсказывают рост на 8%.

"С большой долей вероятности можно ожидать, что в следующем году экономика города будет развиваться достаточно стабильно. Рост промышленности и инвестиций составит больше 7%. Исходя из этого, в проект городского бюджета на очередную трёхлетку закладываем повышение расходов на образование, здравоохранение, культуру и социальную защиту москвичей", - сообщил Сергей Собянин.

Бюджет будущего года останется социально ориентированным. Приоритетными задачами курса столичных властей по-прежнему станет поддержка экономики, обеспечение надёжной социальной защиты москвичей. В 2023-м расходы на реализацию 13 программ города Москвы составят 3,7 триллиона рублей. За три года дорастут до 10,6 триллионов. Проект бюджета заточен на безоговорочное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами. Расходы на соцподдержку, здравоохранение, культуру, образование и спорт составят половину городского бюджета. Одной из крупнейших городских программ остаётся "Столичное здравоохранение".

"Расходы бюджета в будущем году планируются в размере 530,5 млрд рублей. А с учётом средств ОМС - это почти 900 млрд рублей, что на 8% больше, чем в году текущем. Кроме этого, в 2023 году планируется завершение программы ремонта городских поликлиник: это 201 здание - практически 50% всего амбулаторного фонда столицы. Планируется продолжение программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечения пациентов изделиями медицинского значения и специализированным питанием - на это планируется затратить более 50 млрд рублей", - рассказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы.

С 1 января все пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми будут проиндексированы на 10%. Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится до 23 313 рублей. Это касается более двух миллионов московских пенсионеров. Порядка 155 миллиардов рублей власти направят на обеспечение бесплатного проезда на всех видах транспорта для льготников. Средства выделены и на бесплатное курортное лечение. В ближайшие три года продолжится реализация полюбившейся столичным пенсионерам программы "Московское долголетие", а также востребованный среди семей с новорождёнными детьми городской проект "Наше сокровище". Существенная финансовая поддержка коснётся и развития образования.

"Продолжится реализация программы реновации - расходы на неё предусмотрены в объёме 172 миллиарда рублей. По плану, в ближайшие три года новоселье по ней отметят свыше 155 тысяч человек. Бюджет Москвы предусматривает также повышение комфорта поездок по городу - на ближайшие три года транспортная политика остаётся в числе приоритетных", - отметила Наталия Киселёва, заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы.

"В Москве работает огромная программа строительства транспортно-пересадочных узлов. Мы рассчитываем, что до конца этого года, край - начало следующего года, полная бесшовная интеграция между первым диаметром, МЦК и Люблинско-Дмитровской линией будет полностью сделана. Пассажиры будут перемещаться между всеми этими станциями бесшовно - фактически без выхода на улицу. Будет организовано удобное соединение с прилегающими ЖК и уверен, что для тех людей, которые живут вблизи этих районов, жизнь кардинальным образом поменяется, соответственно, в лучшую сторону", - рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

В условиях жёсткого санкционного давления на экономику России продолжится финансовая поддержка московского бизнеса - эту программу правительство столицы намерено развивать.

Для промышленных компаний сохранится льготное кредитование. На 2023 год бюджет прогнозируется с дефицитом - однако в плановом периоде будет обеспечено его снижение. Фактически объём может быть сокращён, в том числе за счёт получения дополнительных доходов. Среди которых привлечение займов - в том числе за счёт получения бюджетных кредитов из федерального бюджета. Их средства, например, направят на закупку вагонов для строящихся участков БКЛ и подвижного состава МЦД-3 и МЦД-4.

Александра Сергомасова, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

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