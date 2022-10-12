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"Газпром" поставил под вопрос необходимость восстановления "Северного потока"

15:37
  • среда
  • 12 октября 2022

После аварии работа газопровода была приостановлена

В настоящее время нет ответа на вопрос, нужно ли восстанавливать нитки "Северного потока -1". Такое заявление в среду, 12 октября, сделал глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Руководитель компании-поставщика газа напомнил, что двигатели компрессорной станции "Портовая" находятся в нерабочем состоянии, что не дает возобновить полноценную прокачку газа по трубопроводу.

По этой причине, отметил Миллер, "надо понимать, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока - 1", сообщает РИА Новости.

В начале сентября "Северный поток" остановился на неопределенное время из-за неисправности турбины. Первоначально планировалось, что газопровод не будет работать три дня — с 31 августа по 2 сентября, но позже в "Газпроме" рассказали о новых неполадках.

В частности, возникли проблемы с одной из турбин для "Северного потока" при возвращении после ремонта из Канады. Агрегат находится в Германии и доставить его в Россию нельзя из-за действующих санкций.

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