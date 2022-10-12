ВКС России уничтожили штаб националистов в Запорожье

Уничтожено более 40 украинских артиллерийских подразделений

Российская авиация и ракетные войска ликвидировали штаб и узел связи запрещенных в России националистических формирований "Правы сектор" и "Азов". Также уничтожено более 40 украинских артиллерийских подразделений, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожье поражены штаб националистического формирования "Правый сектор", узел связи националистического формирования "Азов" и два пункта временной дислокации иностранных наемников", - заявил генерал.

Кроме того, по данным Минобороны, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в Днепропетровской области, ДНР и Запорожье. В 156-ти районах ликвидировано 41 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника.

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