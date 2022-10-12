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Брюссель рекомендовал дать Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС

15:59
  • среда
  • 12 октября 2022

Это лишь первый этап на пути вступления в Евросоюз

Еврокомиссия решила рекомендовать Совету ЕС предоставить Боснии и Герцеговине статус страны — кандидата на вступление в состав Евросоюза. Об этом в среду, 12 октября, рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Брюссель начал переговоры с Албанией и Северной Македонией о членстве в ЕС

Политик уточнила, что такое решение было принято на заседании коллегии еврокомиссаров, сообщает ТАСС.

The Financial Times, в свою очередь, пишет, что вопрос о статусе Боснии и Герцеговины возник во время обсуждения кандидатур Украины и Молдавии в июне. Несколько членов ЕС, включая Германию и Австрию, настаивали, что Босния и Герцеговина не должна "оставаться за их спинами", поскольку это может способствовать нестабильности в стране.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что "расширение ЕС — это совершенно жульнический процесс, все решения откладываются до бесконечности под надуманными предлогами". Политик предложил Украине не питать иллюзий относительно скорого вступления в Евросоюз, напомнив, что Северная Македония является кандидатом 17 лет, Албания — восемь лет.

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