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Министр экономики Германии обвинил Путина в грядущей рецессии

16:12
  • среда
  • 12 октября 2022

По словам Хабека, Россия развязала экономическую войну

Экономика Германии сваливается в рецессию. Падение в 2023 году составит 0,4%, ранее предсказанного роста в 2,5% не будет, огорчил сограждан министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

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Как сообщил министр на пресс-конференции, правительство прогнозирует, что сокращение – хоть и серьезное - все же будет меньше, чем ожидалось ранее из-за уменьшения поставок российского газа. Негативный эффект, по словам Хабека, удалось минимизировать благодаря своевременно принятым кабмином мерам.

Гава минфина не преминул заметить, что виноват во всем президент России Владимир Путин. Именно он развязал экономическую войну против Европы, передает Reuters.

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