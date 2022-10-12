Министр экономики Германии обвинил Путина в грядущей рецессии

По словам Хабека, Россия развязала экономическую войну

Экономика Германии сваливается в рецессию. Падение в 2023 году составит 0,4%, ранее предсказанного роста в 2,5% не будет, огорчил сограждан министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Как сообщил министр на пресс-конференции, правительство прогнозирует, что сокращение – хоть и серьезное - все же будет меньше, чем ожидалось ранее из-за уменьшения поставок российского газа. Негативный эффект, по словам Хабека, удалось минимизировать благодаря своевременно принятым кабмином мерам.

Гава минфина не преминул заметить, что виноват во всем президент России Владимир Путин. Именно он развязал экономическую войну против Европы, передает Reuters.

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