ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин вручил звезду Героя дочери погибшей в Донбассе Ольги Качуры

16:42
  • среда
  • 12 октября 2022

Качура стояла у истоков создания народной милиции ДНР

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с дочерью погибшей в Донбассе Ольги Качуры. Российский лидер передал Елене Карабет звезду Героя России, которой ее мать была награждена посмертно.

Путин присвоил звание Героя России двум генералам
Семье погибшего майора Андрея Спирина передали звезду Героя России

"Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали", - сказал президент.

Ольга Качура (позывной "Корса") стояла у истоков создания народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом "Град" в Горловке, воевала в Иловайске, Дебальцево и Авдеевке. Ольга погибла 3 августа во время артобстрела, похоронена на Аллее Героев кладбища "Донецкое море", передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин во время встречи с дочерью Героя России и ДНР Ольги Качуры Еленой Карабет
Владимир Путин во время встречи с дочерью Героя России и ДНР Ольги Качуры Еленой Карабет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.