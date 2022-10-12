Путин вручил звезду Героя дочери погибшей в Донбассе Ольги Качуры

Качура стояла у истоков создания народной милиции ДНР

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с дочерью погибшей в Донбассе Ольги Качуры. Российский лидер передал Елене Карабет звезду Героя России, которой ее мать была награждена посмертно.

"Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали", - сказал президент.

Ольга Качура (позывной "Корса") стояла у истоков создания народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом "Град" в Горловке, воевала в Иловайске, Дебальцево и Авдеевке. Ольга погибла 3 августа во время артобстрела, похоронена на Аллее Героев кладбища "Донецкое море", передает РИА Новости.

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