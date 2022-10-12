ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киеве заявили о полной готовности Украины к отопительному сезону

17:09
  • среда
  • 12 октября 2022

В то же время украинцам посоветовали запастись теплой одеждой и свечами

Украина готова к отопительному сезону более чем на 90%, заявил Денис Шмыгаль. В то же врем, украинский премьер посоветовал согражданам запастись теплой одеждой.

Макрон переоделся, чтобы экономить на отоплении
Поляков призвали привыкать к отоплению на уровне 17 градусов

"Сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90%, подготовлены также пункты обогрева для населения", - сказал Шмыгаль в видео, опубликованном в Telegram.

Премьер предупредил: важно, чтобы каждая семья запаслась теплой одеждой, свечами, батарейками и фонариками. Все это, по словам Шмыгаля, понадобится, ессли  результате ракетного удара пропадут свет и тепло. Премьер предупредил, что грядущая зима будет для украинцев сложной, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Украина
Украина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.