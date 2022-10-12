В Киеве заявили о полной готовности Украины к отопительному сезону

В то же время украинцам посоветовали запастись теплой одеждой и свечами

Украина готова к отопительному сезону более чем на 90%, заявил Денис Шмыгаль. В то же врем, украинский премьер посоветовал согражданам запастись теплой одеждой.

"Сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90%, подготовлены также пункты обогрева для населения", - сказал Шмыгаль в видео, опубликованном в Telegram.

Премьер предупредил: важно, чтобы каждая семья запаслась теплой одеждой, свечами, батарейками и фонариками. Все это, по словам Шмыгаля, понадобится, ессли результате ракетного удара пропадут свет и тепло. Премьер предупредил, что грядущая зима будет для украинцев сложной, передает РИА Новости.

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