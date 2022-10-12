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ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области

17:45
  • среда
  • 12 октября 2022

Готовилась "акция устрашения" против администрации в Нижнем Тагиле

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Свердловской области по подозрению в подготовке теракта. По данным следствия, выходец с Украины намеревался взорвать самодельное устройство в административном здании в Нижнем Тагиле.

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"Управлением ФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле предотвращен террористический акт в отношении административного здания. В результате спецоперации 5 октября задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году", - приводит сообщение спецслужбы "Интерфакс".

Во время обыска по месту жительства и работы задержанного обнаружены вещества, которые он намеревался использовать для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства. По данным УФСБ, подозреваемый таким образом хотел дестабилизировать работу региональных органов власти и запугать местное население, он заключен под стражу.

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