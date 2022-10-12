Зеленского номинировали на премию имени Сахарова

Еще один номинант – "Храбрый народ Украины"

Премию имени Сахарова, учрежденную Европарламентом, в этом году может получить Владимир Зеленский. В списке номинантов, кроме украинского президента, также "Храбрый народ Украины" и основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Европарламент ежегодно присуждает премию имени Сахарова людям или организациям, которые, по его мнению, защищают права человека. В прошлом году она досталась Алексею Навальному.

В списке номинантов также Комиссия по установлению истины в Колумбии, бразильская активистка Соня Гуажажара и убитая журналистка телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле. Победителя ЕП выберет 19 октября, а 14 декабря его наградят на пленарной сессии в Страсбурге, передает ТАСС.

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