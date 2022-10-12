Объявлена стоимость проезда по новой скоростной трассе Москва-Казань

Автобан откроют в 2023 году

Из Москвы в Казань в 2023 году можно будет проехать за 3 тысячи рублей – без учета скидки. Стоимость проезда по новой скоростной трассе журналистам сообщил замглавы правления "Автодора" Константин Макиев.

"Без скидки по транспондеру стоимость проезда будет составлять… около 3 тысяч рублей. Но мы понимаем, что в рамках программы лояльности, которая у нас есть, для тех пользователей, которые ездят регулярно по автодорогам, будет доступна скидка 15%", - сказал Макиев в кулуарах выставки "Дорога 2022".

Протяженность новой платной трассы М-12 Москва-Казань - 823 километра. Новый автобан включен в глобальный государственный проект "Европа - Западный Китай", по нему можно будет доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"