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Захарова раскрыла тайну аватара Зеленского

18:46
  • среда
  • 12 октября 2022

Видео с участием украинского лидера - компьютерная графика

Владимир Зеленский до сих пор не понял, что натовцы сделали его "цифровую мумию". Этот аватар будут показывать, выдавая за живого президента Украины, когда решат от него избавиться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Дипломат напомнила, что в июне в Киев ездила съемочная группа из нескольких британских компаний, в том числеTalesmith, Evercoast и ARHT Media. Они специализируются на компьютерной графике и создании человеческих трехмерных моделей в метавселенной. Эксперты записали голографическое выступление Зеленского для аудитории "Форума основателей", которое было показано в Лондоне и других городах Европы 16 июня 2022 года.

В своем пресс-релизе технологи с гордостью пишут, что "создали аватар" Зеленского. Образ тщательно продуман и конструируется с помощью многочисленных пиарщиков и специалистов в области высоких технологий. В планах британских компаний - снять "документальный фильм об украинском конфликте, который будет основан на эксклюзивном доступе к Президенту Зеленскому". Эти технологии в дальнейшем позволят тем же британцам записывать от имени Зеленского любые видео и использовать этот аватар даже без согласия донора, заключила Захарова.

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