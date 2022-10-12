Россия может создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу

Однако необходима заинтересованность зарубежных партнеров

Диверсия на магистральных газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" - это акт международного терроризма, а стоят за ней те, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза. В среду об этом заявил Владимир Путин, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя". Президент подчеркнул - наша страна не намерена уступать своих позиций и будет развивать международное сотрудничество.

Темой пленарного заседания – ключевого события Российской энергетической недели - стала "Неопределенность на мировых рынках нефти и газа". Поиском ответов на вопросы, какой будет цена на энергоресурсы и что будет с объемами поставок, заняты во всем мире. Неслучайно форум в Москве собрал 3 тысячи участников из 70 стран.

Причина острого кризиса в мировой энергетике кроется не только в нестабильных ценах на нефть и газ. Открывая пленарное заседание, Владимир Путин обратил особое внимание на подрывные действия участников рынка. Такие недобросовестные игроки руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями и прибегают к откровенной дискриминации по отношению к партнёрам. А если достичь желаемого результата им не удается, просто уничтожают инфраструктуру конкурентов. Показательный пример – атака на "Северные потоки", совершенная в конце сентября.

"Теперь под угрозой любой критически значимый объект транспортной, энергетической или коммуникационной инфраструктуры, независимо от того, в какой части света он находится, кем управляется, проложен по морскому дну или по земле, по суше. А кто стоит за диверсией на "Северных потоках"? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить её промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок. И, конечно, тот, кто технически – хочу это подчеркнуть – технически способен устроить такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, причем, был пойман за руку, но остался безнаказанным", - отметил Путин.

Имена выгодоприобретателей, заинтересованных в совершении диверсий, понятны. Достаточно взглянуть на карту европейских газовых систем, которых атаки не коснулись. При этом их геополитическое значение повысилось, подчеркнул российский лидер.

"Они проходят по территории Польши (Ямал – Европа), по территории Украины, два потока, всё в своё время Россия построила за свои деньги. А также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам. Как в приличных компаниях говорят, highly likely, всё понятно, всё ясно, кто там за этим стоит, и кто выгодоприобретатель. Можно теперь действительно в больших масштабах навязывать европейским странам природный сжиженный газ из Соединённых Штатов, который явно уступает по конкурентоспособности российскому трубопроводному газу", - заявил Путин.

Сейчас российскую сторону не допускают для обследования поврежденных участков газопровода – место ЧП в исключительной экономической зоне Дании. Отремонтировать магистрали возможно, заявил Владимир Путин. Кроме того, российский лидер отметил, что в рабочем состоянии находится ветка "Северного потока - 2". По ней можно прокачивать 27,5 миллиарда кубометров газа в год - это около восьми процентов всего импорта голубого топлива в Европе.

"Россия к началу таких поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят – пусть просто откроют кран, и всё. Мы, повторяю ещё раз, никого ни в чём не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объёмы", - сказал Путин.

Но даже если Европа откажется, утраченный объём поставок голубого топлива по дну Балтики Россия может перенаправить в регион Чёрного моря и создать при участии Анкары крупнейший газовый хаб. Если, конечно, в этом заинтересованы зарубежные партнёры. Предложение прокомментировал министр энергетики Турции.

"Россия в Турции ранее реализовывала крупные технологические проекты. Мы очень надежные партнеры. Это предложение президента России Владимира Путина должно быть обстоятельно обсуждено и технически проработано. Это совершенно возможно", - заявил Фатих Донмез.

Отказ Европы от долгосрочных газовых контрактов, переход на биржевые котировки только в этом году нанес странам Старого Света ущерб на сумму свыше 300 миллиардов евро – это около двух процентов ВВП еврозоны.

"Тот ресурс, что приходит на европейский рынок, продаётся в буквальном смысле втридорога, как я уже сказал, и по цепочке раскачивает инфляцию – в еврозоне она уже достигла десяти процентов. Страдают рядовые европейцы: за год их счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза", - отметил Путин.

Вместо решения проблемы, страны еврозоны и Северной Америки лишь усугубляют ситуацию. В частности, намерены ввести с декабря ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты. А в перспективе – и на газ.

"Знаете, когда слышишь такие предложения, вспоминаются слова хорошо известной нашей песни: "Потолок ледяной, дверь скрипучая..." и далее по тексту. Не забывайте нашу русскую культуру, изучайте. Надо понимать, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может. Поэтому "ледяной потолок" - это очень образная картинка того, что это за предлагаемые меры", - рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Несмотря на западные санкции, объём добычи нефти в России уже преодолел спад и превзошел уровень прошлого года, заявил Владимир Путин. Но ключевая задача, по словам президента, в том, чтобы топливно-энергетический комплекс работал на развитие и благоустройство российских регионов и улучшение качества жизни наших граждан.

Сейчас набирает ход программа социальной газификации. На начало октября топливо подведено к больше чем 300 тысячам домовладений. Президент поручил региональным властям предоставить субсидии на покупку оборудования и проведение работ многодетным семьям и семьям с низкими доходами, ветеранам и инвалидам. Размер льготы составит не менее 100 тысяч рублей на одно подключение.

Егор Киселёв, Дмитрий Гусев, Александр Медведев, Дмитрий Власов, "ТВ Центр".

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