Мишустин поставил задачу перед главой "Роскадастра"

Премьер провел встречу с Владиславом Ждановым

Оформление правоустанавливающих документов на недвижимость для россиян должно стать более комфортным. Такую задачу в ходе встречи премьер поставил перед главой "Роскадастра" Владиславом Ждановым.

Но беседа началась не с обсуждения рабочих моментов, а с поздравлений, Жданов - один из молодых руководителей, кто прошел в финал конкурса "Лидеры России". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Ведомство, которое теперь возглавляет Жданов - структурное подразделение "Росреестра". Кадастровая палата активно развивает сервис выездного обслуживания и цифровые услуги. Они связаны с предоставлением геоданных застройщикам и оцифровкой архивных документов. В свою очередь Михаил Мишустин обратил внимание на организацию технологической работы ведомства и призвал не допускать спорных ситуаций, сообщает "ТВ Центр".

"Служба эта создаётся на базе подведомственных учреждений Росреестра. И её первостепенная задача – сделать всё для того, чтобы обеспечить людям возможность получения любой справки, необходимой для государственной регистрации прав собственности, чтобы всё это было удобно и комфортно. Это важно и для оформления ипотеки, различных кредитов, и для целого ряда других функций, которые несёт Росреестр. Также важно для создания Национальной системы пространственных данных и соединения субъекта права либо физического лица с объектом недвижимости через государственную систему гарантий прав собственности", - отметил Мишустин.

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