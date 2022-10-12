ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин поставил задачу перед главой "Роскадастра"

22:36
  • среда
  • 12 октября 2022

Премьер провел встречу с Владиславом Ждановым

Оформление правоустанавливающих документов на недвижимость для россиян должно стать более комфортным. Такую задачу в ходе встречи премьер поставил перед главой "Роскадастра" Владиславом Ждановым. 

Но беседа началась не с обсуждения рабочих моментов, а с поздравлений, Жданов - один из молодых руководителей, кто прошел в финал конкурса "Лидеры России". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Ведомство, которое теперь возглавляет Жданов - структурное подразделение "Росреестра". Кадастровая палата активно развивает сервис выездного обслуживания и цифровые услуги. Они связаны с предоставлением геоданных застройщикам и оцифровкой архивных документов. В свою очередь Михаил Мишустин обратил внимание на организацию технологической работы ведомства и призвал не допускать спорных ситуаций, сообщает "ТВ Центр".

"Служба эта создаётся на базе подведомственных учреждений Росреестра. И её первостепенная задача – сделать всё для того, чтобы обеспечить людям возможность получения любой справки, необходимой для государственной регистрации прав собственности, чтобы всё это было удобно и комфортно. Это важно и для оформления ипотеки, различных кредитов, и для целого ряда других функций, которые несёт Росреестр. Также важно для создания Национальной системы пространственных данных и соединения субъекта права либо физического лица с объектом недвижимости через государственную систему гарантий прав собственности", - отметил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Михаил Мишустин и глава Роскадастра Владислав Жданов
Михаил Мишустин и глава Роскадастра Владислав Жданов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.