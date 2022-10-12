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Эрдоган намерен официально представить Путину план урегулирования на Украине

19:08
  • среда
  • 12 октября 2022

Президенты России и Турции встретятся в Астане

Двусторонняя встреча президентов России и Турции состоится в Астане, на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, в Кремле ожидают, что Реджеп Тайип Эрдоган официально изложит Владимиру Путину инициативы по урегулированию ситуации на Украине.

Эрдоган решил предложить Путину посредничество в урегулировании на Украине
Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

"Будет важная встреча, к которой, как мне кажется, будет приковано особое внимание со стороны прессы. Это встреча с Эрдоганом. Упомяну о посреднической роли Турции: Анкара пытается и довольно успешно выполняет такую роль в контексте вопросов, связанных с Украиной", — цитирует Ушакова РИА Новости.

Помощник президента России пояснил, что речь, в основном, идет о предложении Турции сыграть посредническую роль и организовать возможные переговоры сторон на своей территории — в Стамбуле или Анкаре. Однако все это пока что не более, чем сообщения в прессе, отметил Ушаков.

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