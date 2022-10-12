Москвичи записываются в добровольцы через онлайн-сервис на Госуслугах

Ответ на обращение придет в личный кабинет в течение двух дней

Сервис Госуслуг "Стать добровольцем" становится популярным у жителей столицы. Он предоставляет возможность узнать критерии отбора, заполнить анкету, выбрать ближайший военкомат, а также отправить заявку для участия в СВО.

В портале уточнили, что ответ на обращение придет в личный кабинет гражданина в течение двух дней. При этом юридических обязательств заявка не несет - если человек передумает, он может не приходить в военкомат.

Отмечается, что с помощью данного сервиса заявки на добровольное участие в СВО отправили уже более двух тысяч человек. О своем решении АГН "Москва" рассказал один из добровольцев.

"У меня так сложилось, что я неплохо разбираюсь в истории, геополитике, экономике. Я, оценивая эту ситуацию, сделал определенный аналитический выбор, и других вариантов у меня нет", - отметил он.

Другой доброволец рассказал, что все родные поняли и приняли его решение. По словам москвича, это его долг. "Здесь меня укомплектовали. Удобная обувь, все хорошо, никаких претензий, кормят бесподобно, вообще вопросов нет", - сказал он.

Стоит отметить: если человек хочет записаться в добровольцы, то наличие опыта военной службы необязательно.

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