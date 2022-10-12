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WT: ПРО США не видит российские гиперзвуковые ракеты

20:18
  • среда
  • 12 октября 2022

Факт отражен в докладе конгресса

Американские конгрессмены обеспокоены: космические и наземные РЛС США не в силах обнаружить российские и китайские гиперзвуковые ракеты. Приборы не видят их до конца полета, и ПРО не может перехватить снаряд. Об отставании США от России и Китая в создании гиперзвукового оружия говорится в докладе американского Конгресса.

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"Официальные лица министерства обороны заявили, что существующие наземные и космические системы не справляются с обнаружением и отслеживанием гиперзвукового оружия", — говорится в отчете экспертов от 3 октября. Авторы доклада отмечают, что геостационарным спутниковым радарам обнаружить гиперзвуковые цели в 10-20 раз сложнее, чем обычные баллистические ракеты.

Гиперзвуковые ракеты летят со скоростью около 6 000 километров в час. В отличие от баллистических ракет, они движутся вдоль границы атмосферы и могут маневрировать в полете, обходя ПРО противника, пишет Washington Times.

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