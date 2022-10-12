Сигналы воздушной тревоги вновь звучат в Киеве

Удары наносятся и по Винницкой области

В столице Украины вновь раздаются сигналы воздушной тревоги. О новом ударе сообщили власти Киева в Telegram.

"В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении столичной администрации.

К вечеру 12 октября воздушную тревогу объявили и в Винницкой области. Как сообщили местные СМИ, в регионе работали системы ПВО, слышны взрывы. В Днепропетровской области российские военные нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре. Как сообщил глава региона Валентин Резниченко, на одном из предприятий жизнеобеспечения возник сильный пожар, передает РИА Новости.

ВС России 10 и 11 октября нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В большинстве крупных городов Украины нарушено эгнергоснабжение.

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