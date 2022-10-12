Новозеландцы расстроились из-за санкций против российского миллиардера

Особняк Александра Абрамова обслуживали десятки жителей Хелена-Бэй

Жителей Хелена-Бэй в Новой Зеландии огорчила новость о включении в санкционный список российского миллиардера Александра Абрамова. Они уверены, что это плачевно отразится на всем городе, сообщает местное радио RNZ.

"Этот олигарх сделал много хорошего для местных жителей, мы будем скучать по нему", - заявил журналистам один из бывших соседей миллиардера.

Резиденцию Абрамова - акционера компании Evraz - в Хелена-Бэй на протяжении многих лет обслуживали десятки жителей города и местные предприятия. Введенные санкции запрещают сталелитейному магнату, его семье, а также самолетам и кораблям появляться на территории Новой Зеландии. Десяткам местных жителей грозит потеря работы, они обеспокоены будущим резиденции, передает РИА Новости.

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