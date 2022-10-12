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Новозеландцы расстроились из-за санкций против российского миллиардера

21:36
  • среда
  • 12 октября 2022

Особняк Александра Абрамова обслуживали десятки жителей Хелена-Бэй

Жителей Хелена-Бэй в Новой Зеландии огорчила новость о включении в санкционный список российского миллиардера Александра Абрамова. Они уверены, что это плачевно отразится на всем городе, сообщает местное радио RNZ.

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"Этот олигарх сделал много хорошего для местных жителей, мы будем скучать по нему", - заявил журналистам один из бывших соседей миллиардера.

Резиденцию Абрамова - акционера компании Evraz - в Хелена-Бэй на протяжении многих лет обслуживали десятки жителей города и местные предприятия. Введенные санкции запрещают сталелитейному магнату, его семье, а также самолетам и кораблям появляться на территории Новой Зеландии. Десяткам местных жителей грозит потеря работы, они обеспокоены будущим резиденции, передает РИА Новости.

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