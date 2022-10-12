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Минск назвал западных наблюдателей на границе участниками конфликта

21:56
  • среда
  • 12 октября 2022

Власти Белоруссии не могут закрыть на это глаза

Минск будет реагировать соответствующим образом на скопление у белорусских границ техники и военных с украинской стороны. Если же там появятся "наблюдатели" из западных стран, их будут считать участниками конфликта, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

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"Я согласен здесь с оценкой, которая прозвучала с российской стороны. Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", - цитирует министра агентство БелТА.

Макей прокомментировал инициативу украинского лидера Владимира Зеленского. Тот предложил западным странам направить миссию на границу с Белоруссией. Глава МИД подчеркнул, что будут приняты адекватные меры, их выработка - компетенция военных и спецслужб.

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