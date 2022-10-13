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Эксперт объяснил принцип потолка цен на нефть

07:54
  • четверг
  • 13 октября 2022

Может ли этот механизм эффективно работать?

Как в действительности будет работать потолок цен, который Европа вводит для российской нефти? Каким образом ЕС собирается мониторить исполнение данных санкций? Как на самом деле будет определяться цена на "черное золото"? Какая страна сильнее прочих страдает из-за запрета на российские энергоресурсы?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"По всей видимости, Польша хочет немного подтолкнуть Германию, чтобы та активизировала действия в плане бронирования мощностей для поставки себе нефти. Здесь дело в том, что с нового года и Польша, и Германия своими национальными решениями отказываются от закупок российской нефти. И Германии, чтобы загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы, которые были построены специально под "Дружбу", чтобы именно так получать нефть, они своими портами не могут себя обеспечить. Поэтому они должны будут использовать польский порт", - отметил эксперт.

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