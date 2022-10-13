Миллиардер-миротворец: как Илон Маск устроил короткое замыкание в медиапространстве

Портреты предпринимателя тем временем срочно заклеивают в украинских городах

На Украине политики привыкли к тому, что западный лагерь ловит и поддерживает каждое их слово, не включая критическое мышление. Илон Маск пошел поперек этого тренда, предложив свой план урегулирования конфликта.

В Киеве призвали срочно отказаться от заблуждений. "Я всей душой за Украину, но не за Третью мировую", - ответил бизнесмен на призыв газеты "Киев пост" немедленно пересмотреть свою позицию по Украине. А вот американское издание National Interest называет позицию Маска реалистичной. В самом деле, не слушать же заклинания Джо Байдена, который с трудом читает по телесуфлеру призывы бесконечно поддерживать Зеленского и теряет шпаргалки с текстом.

В Сети утверждают, что портреты Маска срочно заклеивают в украинских городах. Думали, свой в доску, а тут зрада случилась. Измена то есть. Маск устроил короткое замыкание в медиапространстве, предложив обсудить урегулирование конфликта на Украине с учетом мнения людей, живущих в Крыму и в Донбассе. Но так думать нельзя даже знаменитым миллиардерам! Потому что - вразрез с идеологической повесткой.

Разоблачать его бросились солидные политологи. Ян Бремер в журнале Vice заявил, что Маск сам ему поведал, как разговаривал с Владимиром Путиным перед публикацией своей мирной инициативы. Прямо черная метка. Маск отмалчиваться не стал. И факт разговора с Путиным подтвердил. Только есть нюанс.

"Нет. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", - сказал предприниматель.

Илон Маск - человек, который способен влиять на мнение огромной аудитории иногда гораздо сильнее, чем государственные деятели. Причем его воспринимают как человека разумного, харизматичного и не ангажированного. И доверяют ему больше, чем дряхлым политикам.

Миллиардер-миротворец, видимо, устав от всей этой шумихи, решил отдохнуть от идеологических баталий и объявил себя… продавцом духов.

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