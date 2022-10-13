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Путин прибыл в Астану для участия в трех саммитах

07:45
  • четверг
  • 13 октября 2022

Ожидается, что уже сегодня российский лидер встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом

Сегодня утром Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана. В Астане глава государства примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает "ТВ Центр".

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В повестке президента также - заседание Совета глав государств СНГ и форум "Россия - Центральная Азия". Кроме того, у Владимира Путина запланирована серия двусторонних и трехсторонних переговоров.

Ожидается, что уже сегодня российский лидер встретится с эмиром Катара, с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также президентом Азербайджана.

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