Ранее в прицеле националистов оказалась Макеевка

Украинские вооруженные формирования утром дважды обстреляли Донецк. Радикалы выпустили 14 снарядов - в том числе натовского калибра, передает "ТВ Центр".

Накануне в прицеле националистов оказалась Макеевка. Били и по поселку под Горловкой. Там погибли два мирных жителя, еще один получил ранение.

В среду союзными силами было остановлено наступление радикалов на купянском, криворожском и запорожском направлениях. Тем не менее ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса.

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