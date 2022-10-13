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ВСУ дважды обстреляли Донецк утром

08:01
  • четверг
  • 13 октября 2022

Ранее в прицеле националистов оказалась Макеевка

Украинские вооруженные формирования утром дважды обстреляли Донецк. Радикалы выпустили 14 снарядов - в том числе натовского калибра, передает "ТВ Центр".

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Накануне в прицеле националистов оказалась Макеевка. Били и по поселку под Горловкой. Там погибли два мирных жителя, еще один получил ранение.

В среду союзными силами было остановлено наступление радикалов на купянском, криворожском и запорожском направлениях. Тем не менее ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса.

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