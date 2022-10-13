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Небензя: Запад развернул беспрецедентную кампанию шантажа

08:21
  • четверг
  • 13 октября 2022

Таким методам нет и не может быть места в ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал итоги голосования на Генеральной ассамблее ООН. Принятую резолюцию по референдумам в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях дипломат назвал провокационной, сообщает "ТВ Центр".

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После трехдневных дебатов за антироссийский документ проголосовали 143 страны, пять выступили против и 35 воздержались. Наш постпред заявил, что Запад шантажировал членов ООН, чтобы они поддержали американскую резолюцию.

По словам российского дипломата, принятый документ не имеет никакого отношения к защите международного права, а США и их союзники решают собственные геополитические задачи, пытаясь использовать членов Генеральной Ассамблеи всемирной организации как массовку.

"За последние дни мы все стали свидетелями того, как Запад, ведомый неоколониальными инстинктами, развернул беспрецедентную массированную кампанию шантажа и выкручивания рук в отношении развивающихся государств, пытаясь любыми методами заставить их поддержать проект антироссийской резолюции. Знаем, что агитировали в Вашингтоне, а столицы членов Движения неприсоединения буквально осаждал десант из политических эмиссаров США и их союзников, которые прямо угрожали карами и последствиями "неповиновения". Понятно, что в такой ситуации тот расклад, который мы увидим на наших мониторах, следует рассматривать именно через призму беспрецедентной для ГА кампании западного шантажа. Таким методам нет и не может быть места в ООН", - заявил Небензя.

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Василий Небензя
Василий Небензя
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