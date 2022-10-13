Минобороны продемонстрировало работу ракетных комплексов "Штурм-С"

Экипажи "Штурма" надежно маскируют свои позиции

"Штурм-С" в деле демонстрирует сегодня Минобороны. Идет боевая работа расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов.

Они наносят точные удары по огневым позициям и бронетехнике ВСУ. В ходе спецоперации бойцы Южного военного округа поддерживают наши подразделения при наступлении, а также отражают атаки нацбатальонов, использующих танки и другое вооружение.

При этом экипажи "Штурма" надежно маскируют свои позиции. Двум расчетам приходится отрабатывать по различным вражеским целям 2-3 раза в сутки.

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