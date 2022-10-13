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Минобороны продемонстрировало работу ракетных комплексов "Штурм-С"

08:41
  • четверг
  • 13 октября 2022

Экипажи "Штурма" надежно маскируют свои позиции

"Штурм-С" в деле демонстрирует сегодня Минобороны. Идет боевая работа расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов.

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Они наносят точные удары по огневым позициям и бронетехнике ВСУ. В ходе спецоперации бойцы Южного военного округа поддерживают наши подразделения при наступлении, а также отражают атаки нацбатальонов, использующих танки и другое вооружение.

При этом экипажи "Штурма" надежно маскируют свои позиции. Двум расчетам приходится отрабатывать по различным вражеским целям 2-3 раза в сутки.

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