Сержант Евгений Сергиенко с подчиненными сорвал планы неприятеля, который готовился совершить диверсию

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах наших военных в ходе спецоперации.

Ефрейтор Виталий Муравейников со своим подразделением, обнаружив группу украинских диверсантов, принял решение вступить в бой. Виталий лично уничтожил семерых радикалов, остальные, понеся существенные потери, отступили.

Реактивная артиллерийская батарея капитана Владислава Беспалова поддерживала атаку наших войск, нанося точные удары по неприятелю. В итоге ликвидировано большое число боевиков и около 20 единиц вражеской техники. А союзные силы взяли под контроль стратегически важный участок.

Сержант Сергей Верховод, командир экипажа боевой машины реактивного артиллерийского взвода, точно рассчитал координаты целей радикалов. Удар был нанесен по резервам противника - две БМП подбиты, 20 националистов уничтожены.

Сержант Евгений Сергиенко с подчиненными сорвал планы неприятеля, который готовился совершить диверсию в отношении наших колонн с топливом и боеприпасами. В ходе боя Евгений ликвидировал троих радикалов и с товарищами сумел продержаться до прибытия подкрепления. Потерь среди наших нет.

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